Heiterkeit und Lebenslust im Erzgebirge: Philharmonie startet Sommerkonzerte

Das Ensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters ist in seine Festspielsaison an den Greifensteinen gestartet – die Musikerinnen und Musiker der Erzgebirgischen Philharmonie starten in dieser Woche in ihre Sommerkonzerte. Unter der musikalischen Leitung und Moderation von Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann gestalten sie bis zum 16. Juli...