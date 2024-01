Hoher Sachschaden bei Unfall in Scheibenberg

Der Unfall ereignete sich auf der Verbindungsstraße zwischen Crottendorf und Scheibenberg

Scheibenberg. Sachschaden in Höhe von insgesamt 51.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten in Scheibenberg entstanden.

Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, war eine 51-Jährige auf der Verbindungsstraßen Crottendorf - Scheibenberg am Freitagvormittag in einer Kurve mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr geraten. Durch den Aufprall kam das entgegenkommende Auto von der Straße ab und fuhr gegen die Leitplanke.

Die Unfallverursacherin sei leicht verletzt worden, heißt es von der Polizei. (ka)