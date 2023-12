Im Erzgebirge gibt es einen neuen Gemeindewehrleiter

Die Mitglieder der Feuerwehren aus Elterlein, Hermannsdorf und Schwarzbach haben gewählt. Der Stadtrat hat am Montagabend nachgezogen.

Der neue Gemeindewehrleiter von Elterlein heißt Reiko Hill. Er wurde am Montagabend ebenso wie sein Stellvertreter Tobias Brändl vom Stadtrat in seiner Funktion bestellt. Gewählt worden waren beide bereits am 17. November. Laut Bürgermeisterin Annette Ficker (Wählervereinigung „Gemeinsam für die Stadt Elterlein“) sind dabei 88 von 155...