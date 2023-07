In Oberwiesenthal übernehmen Kinder die Macht

Kinder an die Macht heißt es bald wieder im Familienzentrum an der Annaberger Straße in Oberwiesenthal. Vom 31. Juli bis zum 4. August öffnet die „Wiesenthaler Zwergenstadt“ ihre Pforten – täglich von 9 bis 16 Uhr. Diese Ferienaktion lockte in den vergangenen Jahren Kinder aus Oberwiesenthal, aus Nachbarorten, aus Hotels und sogar aus...