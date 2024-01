Investitionen im Skigebiet am Fichtelberg: Oberwiesenthal holt Berliner Rechtsanwälte ins Boot

Es soll endlich vorwärtsgehen in Sachsens größtem Skigebiet. Doch zuvor muss eine weitere große Hürde genommen werden. Dafür braucht die Stadt Unterstützung – und die lässt sie sich einiges kosten.

Der Skibetrieb am Fichtelberg läuft. Mit einem 130 Meter langen „Zauberteppich“ und einer verbreiterten Pistenquerung S2 hat es in Sachsens größtem Skigebiet vor dieser Saison sogar sichtbare Investitionen gegeben. Doch das Warten auf den großen Wurf geht weiter. Zum Beispiel auf einen neuen Lift an der Himmelsleiter, für den bereits seit...