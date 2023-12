Junger Chor will Thumer Kirche musikalisch mit Hoffnung füllen

Das Weihnachtskonzert des Chors des Humanistischen Greifenstein-Gymnasiums am Donnerstag ist etwas Besonderes. Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler haben sich intensiv darauf vorbereitet.

Mehr als 100 Schülerinnen und Schüler treten auf. 96 davon im Chor, sieben als Instrumentalisten, die zudem singen. Dazu zehn Sprecher und Rezitatoren sowie Schauspieler. So ein Großauftritt erfordert Ehrgeiz, Fleiß und Disziplin. Das dann in einem Konzert in Einklang zu bringen, verlangt zudem Können. Genau das will der Chor des...