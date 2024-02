Kammerkonzert im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz

Kammerkonzert „Quintessenz“ will die Zuhörer in eine Welt klassischer Meisterwerke entführen. Die Veranstaltung präsentiert ein einzigartiges Repertoire.

Das Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz lädt für Mittwoch zu einem Kammerkonzert ein. Ab 19.30 Uhr wird „Quintessenz“ die Zuhörer in eine Welt klassischer Meisterwerke entführen, heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung präsentiert ein einzigartiges Repertoire von Anton Reichas Oboenquintett über E.T.A. Hoffmanns...