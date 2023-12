Kampf gegen illegale Böllerei im Erzgebirge: Damit die Bombenstimmung nicht ins Auge geht

Mit einem emotionalen Film und in einem neuen Präventionsmobil warnt die Bundespolizei insbesondere in den Tagen vor Silvester vor den Gefahren illegalen Feuerwerks. Ein aussichtsloser Kampf?

Jan war zwölf Jahre alt, als er auf einen Spielplatz einen Böller gefunden und mit nach Hause genommen hat. Er zündete ihn an, der Böller explodierte und zerfetzte ihm die rechte Hand. Seither fehlen ihm zwei Finger. Denn die Hand konnte auch in sechs Operationen nicht wieder hergestellt werden. Bei Martin war es eine Kugelbombe, die in einer...