Kanalbau weiter eingeschränkt: Verband konzentriert sich auf Großbaustellen

Der größte Abwasserzweckverband (AZV) in der Region Annaberg wird sich bei Bauarbeiten in diesem Jahr auf drei umfangreiche Projekte konzentrieren. Darüber hinaus alte Kanäle zu sanieren, ist aufgrund einer weiterhin ausgesetzten Förderung in Sachsen dafür nicht möglich, wie Jörg Walther, Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Oberes Zschopau-...