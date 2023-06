Kaufland Annaberg schließt: Vorerst letzte Chance für den Großeinkauf

Für viele Erzgebirger ist das Kaufland in Annaberg-Buchholz eine feste Adresse für den wöchentlichen Großeinkauf. Das wird in den nächsten Wochen anders. Am Samstag ist der Lebensmittelmarkt noch einmal wie gewohnt von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Dann aber steht eine Schließzeit bis zum 9. August bevor. „Unter anderem werden auch die 30 Jahre...