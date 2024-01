Kellereinbruch im Erzgebirge: Fahrrad, Werkzeug und Alkohol weg

Die Täter stiegen zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in Bärenstein ein. Gesamtschaden: rund 2600 Euro.

Bei einem Kellereinbruch in Bärenstein haben unbekannte Täter ein Fahrrad und Werkzeug gestohlen. Laut Polizeibericht hatten sich die Diebe zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen Zutritt in ein Mehrfamilienhaus an der Alten Sportplatzstraße verschafft. Aus einem Gemeinschaftskellerraum entwendeten die Täter ein schwarz-orangefarbenes Pedelec...