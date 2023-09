Kettensäger und Schnitzer lassen Späne fliegen: Holzfigurenpfad in Geyer erzählt erzgebirgische Sagen

Sagenhaft, was Holzgestalter aus drei Meter hohen Baumstümpfen machen können. Zu bestaunen ist das auf einem parkähnlichen Areal an der Walthershöhe.

Holzgestalter haben am Wochenende an der Walthershöhe in Geyer drei Meter hohe Baumstümpfe sagenhaft in Form gebracht. Oberhalb des Bereichs Am Stadtpark entsteht ein Holzfigurenpfad. Beteiligt sind Kettensäger und Schnitzer aus Geyer und Umland, auch ein Berliner Künstler ist dabei. Die Idee zum Pfad kam Förster Thomas Hirsemann beim...