Kind entzündet Räucherkerze: Zwei Verletzte nach Brand im Erzgebirge - 10.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Annaberg-Buchholz sind am Sonntag zwei Menschen verletzt worden. Auslöser ist laut Polizei der „fahrlässige Umgang mit Räucherware“ gewesen.

Bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Annaberg-Buchholz sind am Sonntag zwei Personen im Alter von 10 und 19 Jahren leicht verletzt worden. Sie mussten wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Polizei.