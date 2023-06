Kinder und Jugendliche können in Annaberg-Buchholz kostenlos 250 Bücher lesen

286 junge Lesefreunde haben beim letzten Buchsommer in der Stadtbibliothek Annaberg mitgemacht und dabei in Summe 1370 Bücher gelesen. Wird diese Zahl jetzt geknackt? Am Angebot soll es zumindest nicht scheitern: Rund 250 brandneue Bücher stehen ab dem kommenden Montag in der Einrichtung zur Verfügung, teilt Stadtsprecherin Annett Flämig mit.