Kita-Beiträge: Für Eltern im Erzgebirge wird’s teurer

Alles wird teurer. Dieser in jüngster Zeit nur allzu oft gehörte Satz gilt ab September auch für die Elternbeiträge in Kindereinrichtungen in Jöhstadt und in Oberwiesenthal. Da die Beitragshöhe in beiden Kommunen jeweils prozentual für die einzelnen Betreuungsarten und -zeiten an die Betriebskosten gekoppelt ist, erfolgt das quasi...