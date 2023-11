Kostenloser ÖPNV am Fichtelberg: Stadtrat lehnt Angebot für Touristen in Oberwiesenthal ab

Übernachtungsgäste sollten ab April 2024 gratis den Bus nutzen dürfen. Doch daraus wird nichts. Die Ablehnung im Stadtrat hat mehrere Gründe – allen voran finanzielle.

Kostenloser Nahverkehr für Übernachtungsgäste: In vielen Touristenregionen gehört das zum Standard. Auch in Oberwiesenthal sollte dieses Angebot zum 1. April 2024 eingeführt werden. Denn schon länger wird dieser Wunsch von Besuchern an die Stadt herangetragen, sagt Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz). Diesem...