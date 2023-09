Kreisstadt erhöht Gebühren für Kinderbetreuung

Eltern in Annaberg-Buchholz müssen mit Jahreswechsel mehr Geld für einen Platz in der Kindertagesstätte, im Hort und in der Krippe bezahlen. Und: Die weitere Prognose verheißt nichts Gutes.

Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den Einrichtungen in Annaberg-Buchholz steigen zum Jahreswechsel. Das hat der Stadtrat mehrheitlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen. Grund: die wachsenden Kosten für Strom, Gas und Personal. Ein Ausblick der Verwaltung zeigt schon jetzt, dass weitere Erhöhungen folgen werden.... Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den Einrichtungen in Annaberg-Buchholz steigen zum Jahreswechsel. Das hat der Stadtrat mehrheitlich bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschlossen. Grund: die wachsenden Kosten für Strom, Gas und Personal. Ein Ausblick der Verwaltung zeigt schon jetzt, dass weitere Erhöhungen folgen werden....