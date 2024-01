„Letzte Runde“: Mundart und Lyrik treffen im Erzgebirge auf Bilder und Musik

2023 hat das Winterstein-Theater in Annaberg eine neue Veranstaltungsreihe initiiert. Nun findet die zweite Auflage statt. Ein kultureller Abend der besonderen Art.

„Buntes Weiß“ lautet der Titel der „Letzten Runde“, die am Freitag im Neuen Konsulat in Annaberg stattfindet. Zum zweiten Mal lädt das Annaberger Eduard-von-Winterstein-Theater zu einem kulturellen Abend der besonderen Art ein. Dabei soll es nicht um die klassische Beziehung zwischen Schauspiel und Publikum gehen. Vielmehr will man...