Liedersingen an Günthers Ruh in Vejprty: Mehr als 1500 Gäste bedeuten Veranstaltungsrekord

Liederfest an Günthers Ruh in Vejprty: Es ist sommerlich warm und das Publikum singt „Wenn’s draußen wieder schneit, do hobn mer unner Freid.“ Das gibt’s nur im Erzgebirge. Schon zur Mittagszeit war am Sonnabend die Stimmung mit dem legendären Schneeschuhfahrermarsch im Ziehbusch auf dem Höhepunkt. Julian Rauer alias s’Berschel...