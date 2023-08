Marktplatz im Erzgebirge wird zur Freiluftdisco

In Elterlein ist in den nächsten Tagen einiges los. Erst kommen Gäste aus Frankreich, dann sind unter anderem DJs und musikalische Fische am Zug.

Hier ist doch nichts los. Das wird oft über Elterlein gesagt. Anfang September jedoch trifft das definitiv nicht zu. Da gibt es in der Kleinstadt im Erzgebirge gleich mehrere Höhepunkte für Jung und Alt. So präsentieren die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde, der Förderverein Barbara-Uttmann-Haus und der Freizeitclub Elterlein vom...