MDR zeigt „Tierisch tierisch“-Folge aus Tierheim im Erzgebirge

Uta Bresan und ihr Team waren vor Kurzem im Tierheim „Neu-Amerika“ nahe Annaberg zu Gast. Acht Bewohner kommen am Mittwoch ins Fernsehen. Einer von ihnen ist der kleine Kater Zelos.

Acht Bewohner aus dem Tierheim „Neu-Amerika“ nahe Annaberg-Buchholz sollen am Mittwoch eine große Chance auf ein neues Zuhause bekommen. Sie werden in der MDR-Sendung „Tierisch tierisch“ vorgestellt. Dafür haben Moderatorin Uta Bresan und ihr Team im Dezember in der Einrichtung gedreht.