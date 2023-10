Mehr als 1000 Erzgebirger kommen zum „Berggeschrey“

Vom Zweifel am Klimawandel bis zur Kritik an den Coronamaßnahmen: Beim friedlichen Protest in Annaberg-Buchholz ging es am Mittwochabend dann doch um mehr als die drei angekündigten Themen.

Mehrere Hundert Demonstranten haben sich am Mittwochabend dem Aufruf zum 5. „Berggeschrey. Mit Herz und Verstand für unser Heimatland" in Annaberg angeschlossen. Laut Schätzungen der Polizei waren es 1100, Mitorganisator Udo Burkert sprach von 1000 bis 1200, darunter Bürgermeister und Firmenchefs aus dem Erzgebirge.