Meilenstein im Erzgebirge: In Geyer geht eine neue Oberschule offiziell an den Start

Knapp zehn Millionen Euro hat das Institut für Ausbildung Jugendlicher in den Neubau investiert – ohne dafür Fördermittel zu erhalten. Wie lief die erste Woche?

Harald Wendler fühlte sich am Freitagabend noch einmal an Weihnachten erinnert. Der langjährige Bürgermeister der Stadt Geyer – mittlerweile im „Unruhestand“ – durfte miterleben, wie die neue Oberschule in seiner Stadt offiziell ihrer Bestimmung übergeben wurde. Nach drei intensiven Jahren, in denen „alle Krisen und Erschwernisse...