Millionenförderung für Wintersport am Fichtelberg

Über ein Sonderprogramm unterstützt der Freistaat sächsische Talentschmieden. Davon profitiert auch der Bundesstützpunkt in Oberwiesenthal – und nicht nur der.

Von den knapp 6 Millionen Euro Fördergeld, die Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Sportminister Armin Schuster (beide CDU) jetzt in Dresden verteilt haben, fließen fast 3,5 Millionen Euro an den Fichtelberg. Das Geld stammt aus einem Sonderprogramm, das helfen soll, die Trainingssituation an Wintersport-Bundesstützpunkten zu...