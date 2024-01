Mobilfunkanbieter starten nächste Ausbaustufe für 5G-Netz im Erzgebirge

Bis Mitte 2025 will Vodafone im Erzgebirgskreis 19 weitere Mobilfunk-Bauprojekte realisieren, die Telekom plant neue 51 Standorte. Wo die beiden Netzbetreiber überall aktiv werden.

Die Mobilfunkversorgung im Erzgebirge wird immer besser. Das teilen die Kommunikationskonzerne Vodafone und Telekom mit. Vodafone hat in Schlettau eine Station mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen. Damit sei zugleich die nächste Ausbaustufe für das Mobilfunknetz im Landkreis gestartet worden, so das Unternehmen weiter. Bis 2025...