Mundart im Erzgebirge: „Sprache des Herzens“ für alle Lebenslagen

Nicht nur in der Küche – nein, auch im Musikstudio, in der Kirche und auf der Theaterbühne beispielsweise wird in der Region Erzgebirgisch gesprochen. Wie hört sich das an?

E klaaner süßer Gung war Hans Unger vor elf Jahren. Als Sechsjähriger sprach er bei einer Radio-Aktion das Gedicht „Warum ich mich auf Weihnachten freu" im schönsten Erzgebirgisch. Die Aufnahme ging durch die Decke. Später gab es noch ein Video von ihm mit einem Gedicht über Schönheide, seinem Heimatort. Heute, als 17-Jähriger, sind...