Nach tödlichem Busunfall im Erzgebirge: Ein Dorf im Schockzustand

Sehmatal trauert: Nach dem tragischen Unglück am Dienstagmorgen waren am Abend die Türen der Kirche in Neudorf für stille Gebete geöffnet. Ein erstes Angebot – und der Bedarf ist groß.

Ein Dorf im Schockzustand: Nach dem Busunfall am Dienstagmorgen im Sehmataler Ortsteil Cranzahl, bei dem ein zehnjähriger Schüler aus dem Ort sein Leben verloren hat, trauert die Gemeinde Sehmatal. Die Kirche in Neudorf wurde noch am Abend zum stillen und persönlichen Gebet geöffnet. „Wir haben dafür keine Worte, deshalb gibt es diesen...