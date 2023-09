Nach Umbau: Wann Netto am unteren Bahnhof in Annaberg wieder öffnet

Der Discounter hat die Filiale nahe der Großbaustelle B 101 modernisiert und vergrößert. Dafür war sie mehrere Wochen lang geschlossen. Das hat bald ein Ende.

Nach gut sechswöchiger Schließzeit wegen eines Umbaus will der Discounter Netto eine Filiale in Annaberg-Buchholz in wenigen Tagen wieder öffnen. Es ist die zweite größere Änderung bei Einkaufsmöglichkeiten nahe dem unteren Bahnhof in diesem Jahr.