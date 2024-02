Nächtlicher Einsatz im Erzgebirge: Doppelgarage in Buchholz steht in Flammen

Ein Brand an der Theodor-Preuß-Straße in Annaberg-Buchholz hat zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten. Was bisher bekannt ist.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind in der Nacht zu Montag wegen eines Gargenbrandes in Annaberg-Bucholz ausgerückt. Nach ersten Informationen von Einsatzleiter Steffen Mitte stand an der Theodor-Preuß-Straße im Stadtteil Buchholz eine Garage in Flammen.