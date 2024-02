Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Wohngebiet in Oberwiesenthal

Wegen eines Brands wurde am späten Montagabend in der Stadt am Fichtelberg Alarm ausgelöst. Die Ursache fanden die Kameraden in einer Küche

Auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen hat am Montagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Oberwiesenthal ausgelöst. Wie Oberwiesenthals Stadtteilwehrleiter Sebastian Mayerhoefer am Dienstag sagte, rückten gegen 21.30 Uhr rund 30 Kameraden aus Oberwiesenthal, Unterwiesenthal, Hammerunterwiesenthal und Crottendorf sowie der...