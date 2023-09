Neuer Imbissbetreiber im Naturbad Tannenberg schmiedet Zukunftspläne

Das aktuelle Hochsommerwetter macht Marcel Thomas glücklich. So geht die Freibad-Saison für ihn und seine Gäste in die Verlängerung. Was er danach noch vorhat.

Die Freibadsaison im Naturbad Tannenberg geht in die Verlängerung. Das freut einen besonders: den neuen Imbissbetreiber Marcel Thomas. Nach einem Wechsel der vorherigen Pächter an den Greifenbachstauweiher hatte er sich in diesem Jahr dazu entschlossen, die Wasserratten in Tannenberg zu bewirten. Nun schmiedet er Zukunftspläne.