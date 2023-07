Neuer Sessellift im Erzgebirge: Bringen Millionen aus dem Vogtland die Wende am Fichtelberg?

Schon seit 2020 liegt die Genehmigung für den Neubau an der Himmelsleiter in Oberwiesenthal vor. Nun gibt es in Sachsens größtem Skigebiet ein überraschendes Angebot – und einen brisanten Brief.

Das ist mal eine Ansage: "Wir würden morgen anfangen zu bauen, wenn wir dürften. Wir haben angeboten, das Projekt umzusetzen - in vollem Umfang." Das sagt Constantin Gläß, Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) zum Großvorhaben an der Himmelsleiter samt Sechser-Sessellift, Speichersee, Beschneiungsanlage, Erweiterung der... Das ist mal eine Ansage: "Wir würden morgen anfangen zu bauen, wenn wir dürften. Wir haben angeboten, das Projekt umzusetzen - in vollem Umfang." Das sagt Constantin Gläß, Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) zum Großvorhaben an der Himmelsleiter samt Sechser-Sessellift, Speichersee, Beschneiungsanlage, Erweiterung der...