Neues Flüchtlingsheim im Erzgebirge alternativlos

Seit dem klar ist, dass der Erzgebirgskreis mit Platz für bis zu 100 Flüchtlingen in der Reha-Klinik in Grünhain plant, formiert sich der Protest. Gesteuert von rechts. Was wir wissen – und was nicht.

Es wird das zehnte Flüchtlingsheim im Erzgebirgskreis sein. Die Nachricht, dass die einstige Reha-Einrichtung zwischen Grünhain und Elterlein für diese Zwecke umgebaut werden soll, sorgt für lange, emotionsgeladene Debatten, auch am Mittwoch im Kreistag. Seitdem die Pläne bekannt wurden, gibt es Demonstrationen – zwei in... Es wird das zehnte Flüchtlingsheim im Erzgebirgskreis sein. Die Nachricht, dass die einstige Reha-Einrichtung zwischen Grünhain und Elterlein für diese Zwecke umgebaut werden soll, sorgt für lange, emotionsgeladene Debatten, auch am Mittwoch im Kreistag. Seitdem die Pläne bekannt wurden, gibt es Demonstrationen – zwei in...