Oberwiesenthal: Diebe brechen Garage auf und stehlen Quad

Am Fußes des Fichtelbergs hatten es dreiste Diebe auf ein Geländefahrzeug abgesehen. Der entstandene Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Oberwiesenthal.

Unbekannte Diebe hatten es vermutlich am vergangenen Wochenende am Fichtelberg auf einem Quad abgesehen. Um an das geländegängige Fahrzeug zu gelangen, brachen sie mit Gewalt in ein Gebäude ein. Der Polizei wurde am Montagfrüh gegen 7.40 Uhr der Diebstahl des Quads aus einer Garage auf der Fichtelbergstraße in Oberwiesenthal gemeldet. Der Zeitwert des blauweißen Fahrzeuges der Marke Polaris beträgt zirka 10.000 Euro. An der Garage des Quad-Besitzers, am Rolltor, entstand ein Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro. Den Tatzeitpunkt grenzt die Polizeidirektion Chemnitz auf den 16. bis 19. Februar ein. Mutmaßlich, so die Aussage eines Polizeisprechers, sei die Tat am vergangenen Wochenende geschehen. (hkat)