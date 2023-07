Oberwiesenthal erhält Millionenzuschuss

Der Kurort am Fichtelberg darf sich über Geld aus einem europäischen Fonds freuen. Es fließt in zwei Projekte, von denen Einheimische und Touristen in Deutschland und in Tschechien profitieren.

Zwei von der Stadt Oberwiesenthal grenzüberschreitend mit Nachbarkommunen beantragte Förderprojekte sind genehmigt worden. Das sagte jetzt Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal – Einz). Demnach erhält der Kurort als führender Partner über das Kooperationsprogramm Interreg Sachsen – Tschechien insgesamt fast 1,2...