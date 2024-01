Oberwiesenthal: Männer mit Luftgewehren und weiterem Diebesgut auf Schlitten gefasst

Auf dem Schlitten der beiden Männer befanden sich unter anderem Skistiefel, eine Kettensäge, ein Laptop sowie eine Schreckschusswaffe und drei Luftgewehre.

Ein Diebesduo, das mit einem Hörnerschlitten in Richtung Tschechien unterwegs war, hat eine Fahndungsgruppe von Landes- und Bundespolizei am Montag gegen 21.30 Uhr am Grenzübergang Oberwiesenthal geschnappt. Auf dem Schlitten der 33- und 35-jährigen tschechischen Staatsangehörigen befanden sich unter anderem Skistiefel, eine Kettensäge, ein...