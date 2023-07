Oberwiesenthal: Stadtrat entscheidet über Zukunft von früherer Schule

Was wird aus der früheren Grund- und Mittelschule in Oberwiesenthal? Das ist eine Frage, mit der sich am Dienstagabend die Stadträte befassen. Sie sollen eine Entscheidung über den Verkauf des Gebäudekomplexes, des Grundstücks sowie angrenzender Flächen an ein Chemnitzer Unternehmen treffen. Ein weiteres Thema ist der Bauantrag für eine...