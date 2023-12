Oberwiesenthal: Unbekannte beschießen Unterstand eines Parkscheinautomatens

Bei dem Vorfall auf dem Parkplatz an der Fichtelbergstraße ging eine Plexiglasscheibe zu Bruch.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Sachbeschädigungen in Oberwiesenthal und Crottendorf. In Oberwiesenthal haben Unbekannte zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz an der Fichtelbergstraße einen Unterstand für einen Parkscheinautomaten beschädigt. Die Täter hatten die Plexiglasscheibe des Unterstands offenbar...