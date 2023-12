Oberwiesenthal: Unbekannte Täter brechen acht Garagen auf

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Täter richten Sachschaden in Höhe von 1000 Euro an.

Auf Garagen hatten es unbekannte Täter in Oberwiesenthal abgesehen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch mitteilte, haben die Unbekannten in der Nacht zum Dienstag das Gelände eines Garagenkomplexes an der Dr.-Jaeger-Straße in Oberwiesenthal betreten. Laut Polizeibericht brachen die Täter im Anschluss in acht Garagen ein und...