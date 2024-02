Pkw und E-Scooter stießen in Annaberg-Buchhholz zusammen – Polizei sucht Verursacher

Die Scooter-Fahrerin stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin düste davon. Wer kann der Polizei Hinweise geben?

Annaberg-Buchholz.

Von einem Grundstück nach rechts auf die Adam-Ries-Straße fuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein bisher unbekannter Pkw. Zur selben Zeit war auf dem Gehweg, entgegengesetzt der Einbahnstraße, die Fahrerin eines E-Scooters in Richtung Busbahnhof unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, infolgedessen die 49-jährige Scooter-Fahrerin stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Am Scooter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Der unbekannte Pkw, der dunkelgrün lackiert und zur Unfallzeit von einer Brillenträgerin gefahren worden sein soll, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer kann Angaben zum Geschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Ruf 03733 880 entgegen. (alu)