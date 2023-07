Polizei erbittet Hinweise auf Auto-Einbrecher in Kleinrückerswalde

Kleinrückerswalde.

Die Beamten des Polizeireviers Annaberg suchen gut zehn Tage nach einem Einbruch in einen VW-Transporter auf dem Netto-Parkplatz in der Bärensteiner Straße in Kleinrückerswalde nach Hinweisen auf die Täter. Laut einer MItteilung der Chemnitzer Polizeidirektion vom Freitag geschah der Einbruch am Morgen des 10. Juli zwischen 8.15 und 8.45 Uhr. Die Polizei sucht „nun im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können“, heißt es. Gesucht werden Hinweise von Zeugen, denen an jenem Montagmorgen verdächtige Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten. (kru )Zeugentelefon 03733 880