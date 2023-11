Auf der Tannenberger Straße und auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Barbara-Uthmann-Ring hat es Unfälle mit Fahrerflucht gegeben. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht in Annaberg-Buchholz. Am Donnerstag, 16. November, war ein Skoda gegen 14.30 Uhr auf der Tannenberger Straße in Richtung Tannenberg unterwegs. Aufgrund der Nichtbeachtung des Rechtsfahrgebotes eines sich im Gegenverkehr befindlichen unbekannten Pkw kam es im Bereich der Schönfelder...