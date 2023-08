Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Königswalde

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag in Königswalde ereignet hat. Laut Bericht waren gegen 11.15 Uhr in einer Kurve der Staatsstraße 265 ein bisher unbekannter Pkw und ein entgegenkommender gelber Skoda miteinander kollidiert, wonach beide Fahrzeugführer den Unfallort verließen. Der 85-jährige Skoda-Fahrer erlitt...