Preßnitztalbahn bis Wolkenstein: Zukunftspläne besiegelt ab sofort ein Dokument

Mit den Unterschriften von vier Bürgermeistern wird bei der Schmalspurbahn im Erzgebirge ein neues Kapitel aufgeschlagen. Was genau steht in der Oberschmiedeberger Erklärung?

Am 14. Januar 1884 startete 2.46 Uhr der letzte Zug der alten Preßnitztalbahn vom Bahnhof Jöhstadt. Am Feitag, also vier Jahrzehnte nach der Einstellung des Zugverkehrs, dampfte im Bahnhof Oberschmiedeberg erstmals wieder eine Lokomotive – über neu verlegte Gleise.