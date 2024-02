Projekt im Erzgebirge soll Kindern das Schwimmenlernen erleichtern

In Annaberg-Buchholz werden Kinder schon im Vorschulalter an das Schwimmen herangeführt. Auch, um Ängste abzubauen. Warum das Projekt immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Es ist ein besonderes Projekt, das in und um Annaberg-Buchholz großen Zuspruch erfährt. „Schwimmen macht Schule“ heißt die Aktion, bei der Jungen und Mädchen schon frühzeitig im Kindergartenalter an das Element Wasser herangeführt werden. Eine Studie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verdeutlicht, warum das so wichtig Es ist ein besonderes Projekt, das in und um Annaberg-Buchholz großen Zuspruch erfährt. „Schwimmen macht Schule“ heißt die Aktion, bei der Jungen und Mädchen schon frühzeitig im Kindergartenalter an das Element Wasser herangeführt werden. Eine Studie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) verdeutlicht, warum das so wichtig