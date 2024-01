Proteste im Erzgebirge am Montag: Polizei und Rettungsdienst ziehen Bilanz

Nach den Protesten am Montag im Erzgebirge haben Polizei und Rettungsdienst eine erste Bilanz gezogen. Die Beamten ermitteln unter anderem zu einer schweren Körperverletzung in Schneeberg.

Die Proteste im Erzgebirge haben am Montag auch die Polizei gefordert. Nach deren Informationen beteiligten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Chemnitz, zu dem auch der Landkreis gehört, in Summe knapp 5000 Fahrzeuge und über 7500 Personen an insgesamt mehr als 130 Örtlichkeiten am Protestgeschehen. Die Beamten sicherten dabei...