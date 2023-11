Renommierter Dresdner Kammerchor gastiert in Thumer Kirche

Das Dresdner Ensemble ist im vergangenen Jahr in Herold zu Gast gewesen und bekam viel Beifall. Am Samstag tritt der Kammerchor Cantamus in der Thumer Annenkirche auf.

Er gastierte vergangenes Jahr in der Kirche in Herold und bekam viel Beifall. Am kommenden Samstag um 17 Uhr tritt der renommierte Kammerchor Cantamus aus Dresden in der Thumer Annenkirche auf. Mit dem Programm „Aus tiefster Nacht ins Morgenlicht" erwartet die Zuhörer eine Mischung von Werken der Komponisten Heinrich Schütz, Claudio...