Rodelhang im Erzgebirge bietet mehr als Schlittenspaß

Auf dem Gelände oberhalb der B 95 in Hammerunterwiesenthal soll am Sonnabend die Saison starten. Dabei können die Besucher nicht nur abwärts fahren.

Ein bisschen schaut Patrick Fitzner noch aufs Wetter, aber für Sonnabend sollte alles klargehen, sagte der Betreiber des Rodelhangs in Hammerunterwiesenthal am Donnerstagabend. In den vergangenen Tagen wurde alles getan, dass Rodelstrecke, das Gelände und vor allem alle Maschinen bereit sind. Denn Besucher haben ab 10 Uhr nicht nur die Chance,...