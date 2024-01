Sachsens Staatsregierung im Erzgebirge unterwegs

Ministerpräsident Michael Kretschmer und Tourismusministerin Barbara Klepsch kommen dabei auch nach Oberwiesenthal, um zwei Fördermittelbescheide zu übergeben.

Die Sächsische Staatsregierung ist am Dienstag zu einer Kabinettssitzung bei der Landestalsperrenverwaltung in Eibenstocker Ortsteil Neidhardtsthal zu Gast. Im ersten Teil der Beratung soll es um Themen gehen, die mit dem Erzgebirgskreis in Verbindung stehen. Dazu wird Landrat Rico Anton sprechen. Noch vor der Sitzung will Ministerpräsident...