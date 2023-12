Saisonstart am Fichtelberg: Von Neuseeland an den Lift in Oberwiesenthal

Nicht geputzte Stiefel, sondern Ski waren am Mittwoch in Oberwiesenthal gefragt. Die Liftbetreiber in Sachsens größtem Skigebiet hatten den Nikolaustag für den Saisonstart auserkoren. Wie es lief.

Man musste am Mittwoch kein Wintersportexperte sein, um zu erkennen, dass die Bedingungen auf dem Haupthang an der Freilichtbühne in Oberwiesenthal fantastisch waren. Zwar war es etwas trüb und der Himmel wolkig, aber die Schneeauflage konnte kaum besser sein. „Wir hatten tatkräftige Unterstützung von Frau Holle", sagte René Lötzsch, der...